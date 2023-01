Das Projekt Wedel Nord: Mehr als 500 Wohnungen sollen in einem ersten Bauabschnitt im Alstadtnorden zwischen Steinberg und Holmer Straße entstehen. Grafik: Stadt Wedel up-down up-down Übersicht Diese Projekte und Vorhaben stehen 2023 in Wedel, Uetersen und Tornesch an , Susi Große und | 02.01.2023, 08:00 Uhr Von Klaus Plath Oliver Gabriel | 02.01.2023, 08:00 Uhr

In Uetersen sollen ab 2023 etwa 200 neue Wohnungen am Tornescher Weg entstehen. Ziel des Bauprojekts Wedel Nord sind sogar 550 neue Wohnungen. Was sonst noch in der Region im Westen des Kreises Pinneberg passieren soll, erfahren Sie in diesem Text.