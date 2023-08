Der Schulstart steht an. Schon jetzt werden Bleistift, Radiergummi, Hefte und Co. besorgt. Und auch die Schultüte muss natürlich mit. Doch nicht allein die Hülle bringt den Erfolg, lässt den Schulstart also gelingen. Es kommt auch auf den Inhalt an. Auf das Rüstzeug, das Kinder erworben haben, wenn für sie der Wechsel von der Kita zur Grundschule ansteht.

Und dass es damit nicht zum Besten steht, das wissen Erzieher wie Lehrer bereits seit Jahren. In Uetersen beschreiten sie gemeinsame Wege und erneuerten jüngst einen Kooperationsvertrag, der klar definiert, welche Kompetenzen das Schulerwartungskind, also der älteste Kita-Jahrgang erworben haben sollte, um die 1. Klasse weitestgehend reibungsfrei zu durchlaufen.

Kontakt zu den Eltern aufbauen und halten

Zuallererst: Kita und Grundschule kommt es darauf an, dass das Kind beim Übergang das Vertrauen zu den Eltern nicht verliert. So sagt beispielsweise die Uetersener Lehrerin und Grundschulkoordinatorion an der Rosenstadtschule Astrid Tillein, dass Eltern es unterlassen sollen, ihre Kinder täglich zur Schule zu fahren und es später von dieser wieder abzuholen.

Astrid Tillein ist Grundschulkoordinatorion an der Rosenstadtschule. Dort werden nach den Sommerferien wieder zwei erste Klassen gebildet. Foto: Klaus Plath Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Was wie ein bequemer Weg klingt, führt laut Tillein beim Kind auch dazu, dass es denkt, Mama und Papa hätten kein Vertrauen zu ihm. Schlimmer noch: Das Verhindern von Selbstständigkeit führt beim Kind dazu, dass die Bereitschaft, sich im Unterricht anzustrengen, spürbar abnimmt. Motto: Meine Probleme werden mir sicher auch hier abgenommen. Das treffe nicht auf alle Kinder zu, sei aber spürbar ansteigend, sagt Tillein.

Und diese Kompetenzen gehören dazu: Schule verlangt von den Kindern, (Lern-)Bereitschaft zu zeigen. Disziplin, Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit sollen bekannt sein. Auch der angemessene Umgang mit Materialien sowie die Fähigkeit, mehrteilige Arbeitsanweisungen umzusetzen, gehören zu den allgemeinen Grundwerten für den Lernerfolg. Zudem sollen Kinder den Fokus auf eine Aufgabe halten können, auch über einen längeren Zeitraum hinweg.

Selbstständigkeit ist wichtig

Zu den Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten gehört auch, dass das Kind bereits im Kindergarten in der Lage ist, sich selbstständig an- und auszuziehen, sich die Schuhe zuzubinden, allein auf die Toilette zu gehen und sich zu organisieren.

Diese Kompetenzen gehören dazu: Frustrationstolerenz sowie Grob- und Feinmotorik.

All das soll dazu beitragen, dass Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstbewussten und sozial kompetenten Persönlichkeiten heranreifen.

Doch Erzieher und Lehrer, die gleichermaßen einen Bildungsauftrag besitzen, geraten schnell an ihre Grenzen, wenn die Eltern nicht mitspielen, wenn die bei der Erziehung Hauptverantwortlichen nicht ins Boot geholt werden können.

Und diese Kitas und Schulen arbeiten in Uetersen vertraglich zusammen:

Grundschule Birkenallee

Friedrich-Ebert-Grundschule

Grund- und regionalschule Rosenstadtschule

Geschwister Scholl Schule

Waldorfkindergarten Uetersen

Christuskirche Sankt Ludgerus

Noahs Arche

Erlöserkirche (Kita unterm Kirchturm)

Städtischer Kindergarten

Awo Kita Hus Sünschien

Kinderspielstube Neuendeich

Kinderspielstube Groß Nordende

Bei ihren Bemühungen, festgestellte Defizite bei älteren Kita-Kindern abzustellen und ihnen so einen optimalen Übergang zur Schule zu ermöglichen, sind Uetersener Erzieher und Lehrer auf die Eltern angewiesen. Denn die beste fördernde Kooperation von Kita und Schule bricht zusammen, wenn der wichtigste erzieherische Teil kein Interesse zeigt.

200 Kinder werden eingeschult

Die Erziehungsberechtigten verbringen den größten Teil des Tages mit den Kindern, die nur stundenweise in die Obhut von Lehren und Erziehern gegeben werden. Allein deshalb werden Eltern zu wichtigen Playern im Team der Motivatoren für das Kind, damit es die bestmöglichen Voraussetzungen für eine weitgehend krisenarme Bewältigen der ersten Bildungsjahre erhält.

Sie trafen in der Rosenstadtschule, der 3. Uetersener Grund- und Gemeinschaftsschule an der Seminarstraße, zusammen, um das Kooperationspapier Kita/Schule zu besprechen und zu unterzeichnen: Eilika Plath (von links), Maja Hatje, Evelina Girloff, Maren Konetzny, Mona Beiren, Katrin Schümann, Birgit Wolff, Dagmar Marx, Astrid Tillein, Birte Schölermann und Ulrike Jagemann. Foto: Klaus Plath Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zum kommenden Schuljahr 2023/24 werden in Uetersen Ende August zirka 200 Mädchen und Jungen in die 1. Klasse eingeschult. Auch wegen dieser Kinder arbeiten die Pädagogen in Uetersen seit 2017 in ihrem vertraglich fixierten Netzwerk entschlossen und motiviert zusammen, neue Ideen inklusive und möglichst mit den Erziehungsberechtigten.