Von-Helms-Straße in Tornesch: Hält Politik an Info-Tafel fest? Von Susi Große | 03.09.2022, 16:00 Uhr

Die Entscheidung, in der Von-Helms-Straße in Tornesch eine Info-Tafel über den Bürgermeister der NS-Zeit aufzustellen, steht erneut zur Debatte. Ein konsultierter Experte zweifelt an, ob der damit beabsichtigte Entzug der Namensehrung erreicht wird.