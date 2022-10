Melanie Hoop freut sich auf ihren neuen Lebensmittelpunkt. In der Kuhlenstraße 5a in Uetersen hat sie einen kleinen Laden eröffnet. Die Bauwagen-Ära ist damit vorbei. Foto: Klaus Plath up-down up-down Ein Paradies für Sehnsüchte Melanie Hoop verlässt Bauwagen und eröffnet Laden in Uetersen Von Klaus Plath | 27.10.2022, 07:30 Uhr

„Wunscherfüller“, so nennt Melanie Hoop ihren kleinen Laden in der Uetersener Kuhlenstraße 5a. Erst 2018 eröffnete sie in Tornesch einen Bauwagenstore. Doch schnell wurde es dort zu eng. Neue Räume mussten her.