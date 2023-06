Kantorin Sabine Mennerich (von links), Angelika Schlüter vom Kirchenvorstand und Pastor Henning Matthiesen stellten das Programm des Sommerfestes der Freien Wohlfahrtsverbände für die Tornescher Senioren vor. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Freie Wohlfahrtsverbände Volles Programm beim Sommerfest für die Tornescher Senioren Von Thomas Pöhlsen | 28.06.2023, 16:59 Uhr

Das von den Freien Wohlfahrtsverbänden organisierte Sommerfest in Tornesch am 30. Juni gehört zu den Großveranstaltungen für Senioren in der Stadt.