Volksspielbühne Rissen präsentiert Gastspiel von „De Steenbeeker“ auf Plattdeutsch

„Wenn ik eenmol riek weer“ ist der Titel einer plattdeutschen Komödie aus der Feder von Sandra Keck, mit der die Theatergruppe „De Steenbeeker“ am 14. und 15. Oktober in der Aula der Schule Iserbarg, Iserbarg 2, in Hamburg-Rissen zu sehen ist. Die Volksspielbühne Rissen präsentiert dieses Gastspiel des Ensembles aus Buchholz in der Nordheide, das mit dem Stück sein 40-jähriges Bestehen feiert.

Zum Inhalt: Die Familie Lindemann „hett nix in de Melk to krömen“ – mit anderen Worten: Vater Hans Werner (Kurt Bornstein) versucht alles, um seinen zwei großen Kindern mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu bieten. Schützenhilfe erhält er von seiner altjüngferlichen Schwester Hannelore (Heidi König), die mit Herz und Schnauze das Regiment in der kleinen 3-Zimmerwohnung führt. Als urplötzlich viel Geld in die Familie kommt, versuchen die „Lütten Lüüd“ den Aufstieg in die High Society – aber das geht ganz schön nach hinten los.

Die Vorstellung beginnt am Sonnabend um 19 Uhr und Sonntag um 15 Uhr. Karten kosten 12 Euro auf allen Plätzen. Vorverkauf online über die Internet-Seite der Volksspielbühne sowie in Wedel bei Presse aktuell, Kronskamp 21, und der Buchhandlung Heymann, Welau-Arcaden, Bahnhofstraße 31. og

Plattdeutscher Klöönschnack in der Haseldorfer Bandreißerkate

Freunde der plattdeutschen Sprache treffen sich am Dienstag (3. Oktober) wieder zum gemütlichen und fröhlichen Klöönschnack in der historischen Bandreißerkate Haseldorf, Achtern Dörp 3. Ab 15 Uhr werden wieder bei Kaffee und Kuchen Geschichten und Gedichte von den Besuchern vorgetragen und plattdeutsche Musik gespielt. Außerdem lösen die Teilnehmer gemeinsam Übungsaufgaben. Diesmal geht es dabei um plattdeutsche Tiernamen. „Gäste sind herzlich willkommen, auch solche, die noch kein Plattdeutsch können, sich aber für das Plattdeutsche interessieren“, sagt Detlef Westphal vom Klöönschnack-Treff. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es bei Westphal unter Telefon (04106) 3117. og

Elbschule Wedel lädt ein zum Infoabend für Eltern künftiger Erst- und Fünftklässler

Nach dem Start der Elbschule Wedel mit einer 1. und einer 5. Klasse in ihrem Domizil auf dem Möller-Areal richtet der Förderverein der neuen Einrichtung den Blick bereits auf das kommende Schuljahr. Eltern, die ihre Kinder nach den Sommerferien 2024 gern in die 1. oder 5. Klasse der Elbschule schicken möchten, sind zum Informationsabend am 4. Oktober eingeladen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Mühlenweg 10a. Anmeldungen nimmt die Elbschule unter der Mailadresse schulbuero@elbschule-wedel.de entgegen. og