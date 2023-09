Vogelkiek Nabu Vogelstation in Wedel lädt zum Zugvogelfest ein Von Inge Jacobshagen | 13.09.2023, 12:00 Uhr Durchs Spektiv kann der Besucher die Vögel an der Kleientnahmestelle und rund um die Vogelstation genau beobachten. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down

Exkursionen ins Wedeler Watt und Ferngläser zum Ausprobieren: Am Sonntag, 17. September, dreht sich in der Nabu Vogelstation in Wedel alles um Zugvögel. Warum Kiebitz und Goldregenpfeifer bei uns eine Rast einlegen.