Der Currywurstabend im Burgkino in Uetersen wird von einem spektakulären Neustart begleitet: „Violent Night“. Symbolfoto: dpa up-down up-down Violent Night am 1. Dezember Burgkino Uetersen: Santa greift zum Hammer am Currywurstabend Von Klaus Plath | 22.11.2022, 17:30 Uhr

„Violent Night“, so heißt ein Film mit David Harbour, der am 1. Dezember in die Kinos kommt. Die schwarze Komödie wird im Burgkino mit Currywurst serviert.