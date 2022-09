Obwohl die Villa gar nicht auf der Tagesordnung stand, kamen Donnerstagabend zahlreiche Unterstützer zur Ratsvesammlung, um für den Erhalt des Kultur- und Beratungszentrums in seiner jetzigen Form zu demonstrieren. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Nach Protest-Aktion Politik stellt klar: Wedel will Haushalt ohne Verkauf der Villa sanieren Von Inge Jacobshagen | 10.09.2022, 10:30 Uhr

Die Verwirrung darum, was in Wedel an Kürzungen zur Diskussion stehen, hat die Unterstützer der Villa zum Protest in den Rat getrieben. Das Gebäude soll allem Anschein nach in städtischer Hand bleiben. Womit dennoch zu rechnen ist.