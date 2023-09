Auf der Wassermühlenstraße Ein Prosit der Gemütlichkeit: Weinfest in Uetersen ist eröffnet – vier Tage Party pur am Rathaus Von Klaus Plath | 31.08.2023, 19:51 Uhr Das 37. Weinfest in Uetersen ist eröffnet. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Auf der zur Weinstraße umbenannten Wassermühlenstraße im Zentrum von Uetersen direkt am Haupteingang zum Rosarium werden bereits seit Jahrzehnten die weithin bekannten Weinfeste begangen. Vier Winzer aus Rheinhessen, aus der Pfalz und von der Mosel bieten dort auch in diesem Jahr ihre Weine an.