Strafverfahren eingeleitet Vier Verletzte nach Schlägerei mit 20 Beteiligten in Uetersener Innenstadt Von Janina Schmidt | 18.10.2023, 16:09 Uhr Mehrere Polizeistreifen eilten zu einer Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten, die am Dienstagabend in der Uetersener Innenstadt ausgebrochen war.

In der Uetersener Innenstadt haben sich mehrere Personen eine Schlägerei geliefert, auch Messer kamen dabei offenbar zum Einsatz. Der Vorfall erinnert an die Schießerei, die sich im Sommer in der Innenstadt ereignet hatte.