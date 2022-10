Die Polizei hat am Tornescher Weg drei Stunden kontrolliert. Dabei wurde viele Vertöße registriert, die mit einem Bußgeld bestraft wurden. Foto: IMAGO/Sven Simon up-down up-down Kontrolle am Tornescher Weg Handy am Steuer: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße in Uetersen Von Klaus Plath | 06.10.2022, 12:58 Uhr

Am Tornescher Weg in Höhe des Futterhauses hat die Polizei bereits des Öfteren kontrolliert. Und war bislang auch immer „erfolgreich“. Auch am 5. Oktober gingen den Beamten mehrere Autofahrer ins Netz.