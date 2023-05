Einen Einbruchsversuch konnten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Tornesch vereiteln. Symbolfoto: Imago up-down up-down Polizei sucht Zeugen Bewohner können Einbrecher in Tornesch vertreiben Von Thomas Pöhlsen | 12.05.2023, 14:53 Uhr

Einen Einbruchsversuch konnten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Tornesch in der Denkmalstraße in der Nacht vom 11. Mai auf den 12. Mai vereiteln.