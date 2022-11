Die Täter wollten mit Gewalt die Tür öffnen, scheiterten aber an der mechanischen Sicherheitseinrichtung. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Bahnhofstraße in Wedel Versuchter Einbruch in Mobilfunkgeschäft Von Kristina Sagowski | 03.11.2022, 14:20 Uhr

Kriminelle versuchten vergeblich, in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Wedel einzubrechen. Die Kripo aus Pinneberg sucht Zeugen.