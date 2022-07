Die Kriminalpolizei möchte einen versuchten Einbruchsdiebstahl aufklären. FOTO: IMAGO/Heiko Becker (Symbolfoto) up-down up-down Die Polizei sucht Zeugen Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Mühlenteich in Uetersen Von Klaus Plath | 11.07.2022, 16:04 Uhr

Die Kripo will ein Verbrechen aufklären, das sich am Sonntag (10. Juli) in Uetersen ereignet hat. Ein Unbekannter hatte dabei versucht, in eine verschlossene Wohnung in der Straße Am Mühlenteich einzudringen.