Drei Vorfälle an einem Tag Zwei Einbruchsversuche in Schenefeld – Schmuck in Tornesch gestohlen Von Susi Große | 02.11.2022, 14:16 Uhr

Unbekannte haben am Sonntag erfolglos versucht, in der Gorch-Fock-Straße und in der Bogenstraße in Schenefeld einzubrechen. In der Rostocker Straße in Tornesch blieb es hingegen nicht beim Versuch.