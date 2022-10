Dieser Lime-Mietroller wurde an der Uetersener Bleekerstraße abgestellt. Das Versicherungskennzeichen wurde abgeschraubt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Debatte über E-Roller Verleih von E-Scootern: Auch ein Thema für Uetersen? Von Klaus Plath | 14.10.2022, 05:00 Uhr

In Elmshorn werden die E-Roller gelobt, stehen aber auch in der Kritik. Klar ist aber, die grün-weißen Mietroller fallen verstärkt auf. Auch in Uetersen, allerdings außerhalb des Vertragsgebiets.