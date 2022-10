Die Kundenfrequenz im Famila-Markt in Wedel ist den ganzen Tag über so hoch, dass verkürzte Öffnungszeiten hier keine Option sind, um Energie einzusparen. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Nach Aldi-Ankündigung Verkürzte Öffnungszeiten? Das planen Edeka und Famila in Wedel Von Inge Jacobshagen | 20.10.2022, 16:47 Uhr

Aldi Nord will seine Filialen künftig um 20 Uhr schließen. Sowohl bei Famila an der Rissener Straße als auch bei Edeka Jensen am Marienhof werden die Öffnungszeiten nicht eingeschränkt. So wollen die beiden Märkte Energie einsparen.