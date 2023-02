Rudolf Kleinwort (links) und Heinrich Fasel vom Uetersener Seniorenbeirat zeigen aufgeworfene Gehwegplatten, die auf dem Fuß- und Radweg an der Klosterkoppel besonders für ältere Menschen zu Stolperfallen werden können. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Thema Verkehrssicherheit Uetersener Seniorenbeirat hat Mängel auf Fuß- und Radwegen im Blick Von Sylvia Kaufmann | 10.02.2023, 08:00 Uhr

Nicht nur eine ÖPNV-Anbindung, die der älteren Generation in Uetersen Mobilität ermöglicht, sondern vor allem auch die Verkehrssicherheit auf Fuß- und Radwegen liegt dem Seniorenbeirat der Stadt am Herzen. Die Interessenvertreter der älteren Generation bleiben am Ball und weisen auf Mängel hin.