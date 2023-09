Vorübergehende Verkehrsbehinderungen durch Fluttoreinbau im Hafenbereich

Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich des Schulauer Hafens vom 4. bis voraussichtlich 15. September mit vorübergehenden Behinderungen rechnen. Dies teilte die Stadtverwaltung Wedel mit. Grund ist der Wiedereinbau von fünf Flutschutztoren nach erfolgter Sanierung vor der am 30. September beginnenden Sturmflutsaison. Betroffen sind die Schulauer Straße, der Strandweg und die Parnaßstraße im Bereich zwischen Bekstraße und Rollberg.

Laut Stadtsprecher Sven Kamin wurden bei den fünf Rollen- und Stemmtoren durch eine Spezialfirma fehlende und beschädigte Teile ersetzt und der Korrosionsschutz erneuert. Die Wartung sei die erste dieser Art seit dem Einbau der Tore in den 1980er-Jahren gewesen. Auch das Drehtor an der Wohnanlage am Strandweg sei im Zuge der Arbeiten gewartet worden. og

Bücher- und Medienflohmarkt in der Stadtbücherei Wedel

Der Förderverein der Stadtbücherei Wedel organisiert für den 22. und 23. September wieder einen Bücher- und Medienflohmarkt. In den Räumen der Bücherei, Rosengarten 6, werden Freitag zwischen 14 und 17.30 Uhr sowie Sonnabend von 9 bis 12.30 Uhr Bücher, DVDs, Hörbücher, Musik-CDs, Konsolenspiele und vieles mehr für kleines Geld verkauft. Der Erlös kommt der Bücherei zugute, die davon unter anderem Lesungen finanziert. Zusätzlich werden an beiden Tagen Bilder des Wedeler Künstlers Manfred Kuhn verkauft. Einnahmen aus dem Bilderverkauf gehen an Bildungsprojekte des Tansania-Vereins.

Wer gut erhaltene Bücher oder Medien spenden möchte, wird gebeten, sich bei größeren Mengen zuvor telefonisch an den Förderverein unter Telefon (04103) 935929 zu wenden, um einen Abgabetermin zu vereinbaren. Kleinere Mengen können jederzeit an der Information der Bücherei abgegeben werden. og

Sprechstunde des Schiedsamts Haselau/Haseldorf am 5. September

Die nächste reguläre Sprechstunde des Schiedsamtes Haselau/Haseldorf findet am 5. September statt. Dies teilte Schiedsmann Gunter Küchler mit. In der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr steht er für Ratsuchende im Feuerwehrgerätehaus Haselau, Neuer Weg 18, zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gegebenenfalls muss ein wenig Wartezeit eingeplant werden. og