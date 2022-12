Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Taten. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down Dritte Tat in drei Wochen Wieder die Verkaufsmasche via Internet: Raubserie in Wedel reißt nicht ab Von Oliver Gabriel | 15.12.2022, 15:07 Uhr

Bereits zum dritten Mal in knapp drei Wochen haben Unbekannte in Wedel einen Raubversuch per Internet eingefädelt. Tatort ist erneut in der Nähe des Hans-Böckler-Platzes. Diesmal traf es einen 33-Jährigen, der mit einem Hammer bedroht wurde.