Der Vorsitzende des Vereins Rosenkinder Dieter Kaske ruft dazu auf, am 9. und 10. Dezember den Vereinsstand in der Uetersener FuZo zu besuchen und mit einer Spende die Finanzierung von Schulessen für bedürftige Kinder in Sri Lanka zu unterstützen.

Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down