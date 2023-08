Großaufgebot an Feuerwehrkräften am Donnerstag (17. August) am Bahnübergang Autal in Wedel: Nachdem mehrere Personen in einer einfahrenden S-Bahn der Linie 1 über Atemwegsreizungen geklagt hatten, schlugen Bahnmitarbeiter Alarm und alarmierten die Rettungskräfte. Aufgrund des Verdachts auf Austritt von Flusssäure wurde neben der Feuerwehr Wedel auch der Löschzug Gefahrgut sowie ein Gerätewagen mit Spezialausrüstung für Einsätze im Bahn- und Schienenbereich des Kreises Pinneberg mobilisiert.

Flusssäure genannte Fluorwasserstoffsäure ist hochgiftig und stark ätzend beim Kontakt mit Haut, Schleimhaut und Bindehaut der Augen.

Die Polizei sperrte die Straße Autal am Kreuzungsbereich B431 ab. Foto: Oliver Gabriel

Während die Polizei gegen 15.30 Uhr die Straße Autal sperrte, stellte die Bahn den Verkehr auf der S1 zwischen Sülldorf und Wedel ein. Zudem wurde ein 200 Meter großer Sicherheitsradius um den abgestellten Zug eingerichtet. Auch das Notfallmanagement der Bahn und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wedel reinigen ihre Schutzhandschuhe nach einer ersten Inspektion des Einsatzorts. Foto: Oliver Gabriel

Nachdem sich Feuerwehrkräfte in Schutzausrüstung am Zug ein erstes Bild von der Situation gemacht hatten, bestätigte sich der erste Verdacht nicht, teilte die Feuerwehr gegenüber shz.de mit. Auch Verletzte habe es keine gegeben. Auffällig: Wiederholt missachteten Autofahrer die Polizeiabsperrungen und konnten erst kurz vor der eigentlichen Einsatzstelle zum Umkehren bewegt werden.

Nach der Entwarnung inspizierten Feuerwehrkräfte und Bahnmitarbeiter den betroffenen Zug. Foto: Oliver Gabriel

Am Ende blieben die Untersuchungen der Einsatzkräfte ohne Ergebnis und der betroffene Zug wurde wieder an den Betreiber übergeben. Gegen 17 Uhr wurde die Streckensperrung der S1 aufgehoben. Gegen 17.30 Uhr konnte auch die Straße wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Allein die Feuerwehr Wedel hatte 35 Kräfte und 5 Fahrzeuge vor Ort, dazu kamen weitere 15 Mann und vier Fahrzeuge in Bereitschaft an der Wache.