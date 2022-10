Malte Puck und Julia Lentfer verlassen die Klosterkirche als vermähltes Paar. Foto: Klaus Plath up-down up-down Hochzeit in Uetersen Familiengeschichte einer Fregatte: Wie der Vater so der Sohn Von Klaus Plath | 17.10.2022, 10:00 Uhr

Marineblau war Trumpf am Sonnabend (15. Oktober). Eine Abordnung der Fregatte Lübeck war an der Klosterkirche angetreten, um ihren Kameraden Malte Puck und dessen Frau Julia in den 7. Himmel zu verhelfen.