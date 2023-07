Auf zwei Ebenen, bis hinauf in eine Höhe von etwa vier Metern, wurde der Straßenbaum beschädigt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Polizei sucht Verursacher Unfallflucht in Neuendeich: Erst gegen Baum gefahren und dann geflüchtet Von Klaus Plath | 13.07.2023, 18:12 Uhr

Mutmaßlich hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall in Neuendeich ereignet, den die Polizei jetzt aufklären will. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Die Beamten in Uetersen bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich bei ihnen zu melden.