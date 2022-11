Die beiden Unfallfahrzeuge. Vorne der Dacia, dahinter der VW Golf. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Foto: Klaus Plath up-down up-down Fahrzeuge stoßen zusammen Autofahrerin gerät in Gegenverkehr: Vier Verletzte bei Unfall in Moorrege Von Klaus Plath | 07.11.2022, 17:02 Uhr

Vier verletzte Autoinsassen hat es bei einem Verkehrsunfall in Moorrege gegeben. Eine Autofahrerin geriet am Montag mit ihrem Golf in den Gegenverkehr und stieß daraufhin mit einem Dacia zusammen.