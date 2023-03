Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Symbolfoto: dpa up-down up-down E-Bike kollidiert mit Auto Pedelec-Fahrerin bei Unfall in Wedel verletzt Von Inge Jacobshagen | 24.03.2023, 17:32 Uhr

Bereits am Dienstag (21. März) ist es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wedel zu einem Zusammenstoß von Auto und Fahrradfahrerin gekommen. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.