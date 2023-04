Im Bereich Uetersen-Ost auf der Bahnstraße ist es großflächig zur Verschmutzung der Fahrbahn durch den Dieselkraftstoff gekommen. Mehrere Säcke Bindemittel wurden allein hier benötigt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Unfall auf der Klinkerstraße Umweltverschmutzung: Linienbus verliert in Moorrege und Uetersen 300 Liter Diesel Von Klaus Plath | 18.04.2023, 16:42 Uhr

300 Liter Öl sind in Moorrege am Dienstag (18. April) aus dem Tank eines Linienbusses ausgelaufen. Mutmaßliche Ursache: eine Eisenstange, die sich in den Tank des Busses gebohrt hat.