Tornescher Weg in Uetersen Auto fährt in Pritschenwagen am Straßenrand – Unfallfahrer leicht verletzt Von Susi Große | 19.10.2022, 15:38 Uhr

Ein 50-Jähriger ist am Mittwoch (19. Oktober) aus noch ungeklärter Ursache am Tornescher Weg in Uetersen in den Gegenverkehr geraten. Er fuhr frontal in einen haltenden Pritschenwagen, der wiederum in ein weiteres Auto geschoben wurde.