Ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Polizeiwagen stehen in Höhe der Unfallstelle. Die Verunglückte ist kurz zuvor in den RTW gebracht worden. Foto: Klaus Plath up-down up-down Verkehrsunfall in Uetersen Wittstocker Straße: Frau wird von Auto erfasst und schwer am Bein verletzt Von Klaus Plath | 15.03.2023, 23:00 Uhr

Eine 46 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend an der Wittstocker Straße/Ecke Am Steinberg in Uetersen Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. Die Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.