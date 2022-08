Beamte der Polizeistation Uetersen nahmen den Unfall auf. FOTO: Symbolfoto: Fotostand / Reiß via www.imago-images.de up-down up-down Ahrenloher Straße Unfall am Kreisverkehr in Tornesch: Radfahrerin leicht verletzt Von Susi Große | 19.08.2022, 15:59 Uhr

Eine Radfahrerin ist am Freitag (19. August) bei einem Unfall an der L110 in Tornesch mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Frau hatte zu spät gesehen, dass der Lkw den Kreisverkehr verlassen wollte.