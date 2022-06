Die Kriminalpolizei hat nach einem versuchten Einbruch am 5. Juni in ein Einfamilienhaus am Tornescher Wismarring die Ermittlungen aufgenommen. FOTO: Symbolbild: Imago/Tim Oelbermann Polizei sucht Zeugen Unbekannte versuchen in Tornescher Wohnhaus einzudringen Von Sylvia Kaufmann | 07.06.2022, 15:54 Uhr

Am Pfingstsonntag (5. Juni) ist es in der Zeit zwischen 9 und 13.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Tornescher Wismarring gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.