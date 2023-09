Tatort Königsbergstraße Unbekannte Täter stehlen hochwertiges Motorrad in Wedel Von Oliver Gabriel | 18.09.2023, 13:21 Uhr Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die Diebe in der Zeit zwischen 10 und 21 Uhr zu. Symbolfoto: Imago/Fotostand/Gelhot up-down up-down

Motorraddiebe haben am Freitag in der Königsbergstraße in Wedel zugeschlagen. Die BMW R 1250 GS Adventure mit Pinneberger Kennzeichen hat laut Polizei einen Wert von rund 25.000 Euro.