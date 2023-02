Die Ermittler der Polizei hoffen auf Hinweise möglicher Zeugen. Symbolfoto: Imago/Marius Bulling up-down up-down Tatort Im Winkel Unbekannte stehlen Mazda CX-5 in Wedel Von Oliver Gabriel | 16.02.2023, 14:45 Uhr

Am Mittwoch fiel der Diebstahl eines Mazda CX-5 in Wedel auf. Der SUV war am Fahrbahnrand in der Straße Im Winkel geparkt.