Überreste des Abfall- und Grünschnitthaufens, der neben dem Pinnau-Ufer in Brand stand. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Auf ausgetrocknetem Boden Unbekannte entzünden illegal entsorgten Abfall an der Pinnau in Tornesch Von Michaela Eschke | 19.06.2023, 16:35 Uhr

Wegen der Trockenheit hätte sich ein Feuer an der Pinnau in Tornesch ausbreiten können. Zudem wurden am 18. Juni illegal entsorgte Abfälle verbrannt und damit Schadstoffe freigesetzt. Jetzt ermittelt die Kripo ermittelt.