Fünf Kunststoff-Kanister mit Altöl im Asperhorner Weg in Tornesch in der Nähe der A23 aufgefunden worden. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg Polizei ermittelt Unbekannte entsorgen illegal Altöl in Tornesch Von Thomas Pöhlsen | 23.03.2023, 18:46 Uhr

Die Polizei sucht die Umweltsünder, die in zwei Fällen in Tornesch illegal Altöl in unmittelbarer Nähe der A23-Abfahrt Tornesch entsorgt haben.