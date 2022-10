Die evangelische Kita im Wachsbleicherweg. Als ob die Einrichtung nicht gerade genug mit den laufenden Arbeiten für den Anbau zu tun hätte – nun wurde sie Opfer von Einbrechern. Foto: Susi Große up-down up-down Am selben Wochenende Friedlandstraße und Wachsbleicherweg: Unbekannte brechen in zwei Kitas in Tornesch ein Von Susi Große | 18.10.2022, 17:05 Uhr

Am Wochenende (14. bis 16. Oktober) sind Unbekannte gleich in zwei Kitas in Tornesch eingebrochen: die DRK-Kita in der Friedlandstraße und die evangelische Kita im Wachsbleicherweg. Die Polizei sucht Zeugen.