Täter bleiben ohne Beute Unbekannte brechen in zwei Kindertagesstätten in Wedel ein Von Bastian Fröhlig | 25.10.2022, 12:57 Uhr

Am Wochenende haben Einbrecher in zwei Kindertagesstätten in Wedel zugeschlagen. Entdeckt wurden die Taten am Montag (24. Oktober).