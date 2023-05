Kommunalpolitik ist nicht nur spannend, sondern sie berührt Bürgerinteressen direkt. Die 34 Mandatsträger sind für vieles, was unter dem Begriff Stadtentwicklung verstanden werden kann, zuständig und verantwortlich. Zum Beispiel für Kultur, Bildung, Freizeitangebote, Straßen- und Wohnungsbau.

Die kommunalen Aufgaben kosten in der Regel Geld, viel Geld. Und bekanntlich kann ein Euro nur einmal ausgegeben werden. Dann ist er weg. Dann müssen Kredite her. Und das treibt den Grad der Verschuldung in die Höhe. Auch in Uetersen.

Die Ratsherren und -frauen müssen also so einiges im Blick haben, wenn sie politisch zum Wohle ihrer Stadt gestalten wollen. Worauf sollten sie ihren Fokus besonders lenken während der Wahlperiode 2023 - 2028? Was ist jetzt wichtig? shz.de will‘s wissen und startet eine Umfrage.

Zu den Spielregeln: Mitmachen kann jeder. Die Abstimmung ist nur einmal möglich. Die Auswertung erfolgt online. Im Anschluss daran wird das Ergebnis bekannt gegeben.