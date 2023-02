Zoya Beitin lebt seit 2006 in Deutschland. Sie lebt und arbeitet in Uetersen. Geboren wurde sie vor 56 Jahren in der damaligen Sowjet-Republik Moldawien. Später studierte sie in der Ukraine Medizin. Beitin hat einen ukrainischen Pass. Bereits vor einem Jahr hat shz.de mit ihr sprechen können. Jetzt schildert sie erneut ihre Gedanken.

Foto: Klaus Plath