Vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet: So kam Vitaliy Trichev nach Holm Von Cornelia Sprenger | 25.01.2023, 09:00 Uhr

Für die meisten ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist es sehr schwer, in Deutschland eine Arbeit zu finden. Nicht so für Vitaliy Trichev (40). Der Seemann arbeitet seit November bei TMH Technik- und Motorenservice in Holm – und sein Chef würde am liebsten noch mehr Menschen wie ihn einstellen.