Soziale Verantwortung Darum gehen Uetersens Bildungspolitiker im August in den Kindergarten Von Klaus Plath | 25.07.2022, 08:00 Uhr

Die städtische Kita an der Herderstraße mit Außenstelle am Esinger Steinweg ist den Politikern aus Uetersen lieb und teuer. Am Dienstag (16. August) statten sie ihrem Kindergarten einen Besuch ab.