Zähe Aufklärung Schießerei in Uetersen: Polizei ist bei Ermittlungen auf weitere Hinweise angewiesen Von Klaus Plath | 07.08.2023, 17:30 Uhr Wann klicken die Handschellen? Am 24. Juli hat es in Uetersen eine nächtliche Schießerei zwischen einer, laut Augenzeuge, größeren Gruppe gegeben. Die Polizei ermittelt nach wie vor. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down

Die schwere Straftat, die sich in der Nacht zum 24. Juli in Uetersen zugetragen hat, aufklären – die Polizei würde nichts lieber tun. Doch die Ermittlungsarbeiten dauern weiterhin an und sind zäh.