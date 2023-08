Viele Feiern und Feste Ende eines Restaurants: Der „Uetersener Hof“ wird abgerissen Von Klaus Plath | 12.08.2023, 07:00 Uhr Bald ist das einst schmucke Gebäude in Uetersen weg. Der „Uetersener Hof“ soll weichen, gebaut werden sollen dort Wohnungen. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Der Abriss des Restaurants „Uetersener Hof“ (Stadt Hamburg) in Uetersen ist im Gange. Das Gebäude am Tornescher Weg muss weichen. Denn dort sollen bezahlbare Wohnungen entstehen, die in Uetersen weiterhin gebraucht werden.