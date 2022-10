EDEKA-Kaufmann Horst Ermeling im Eingangsbereich seines Uetersener Markts: Nur noch drei Monate, dann ist für ihn Schluss. „Horst“ geht in Rente. Foto: Klaus Plath up-down up-down Horst Ermeling geht in Rente Nach 27 Jahren: Edeka-Kaufmann verlässt Uetersen Von Klaus Plath | 28.10.2022, 06:00 Uhr

Eine Institution verlässt Uetersen. Horst Ermeling geht im Januar 2023 in Rente, also schon in rund drei Monaten. Ermeling ist seit 1996 selbstständiger Edeka-Kaufmann in der Rosenstadt. Sein Nachfolger steht schon fest.