Advent in der Fußgängerzone: Bald wird es in der Uetersener Innenstadt wieder ähnlich festlich zugehen. Archivfoto: Klaus Plath Advent in der Fußgängerzone Uetersener Budenzauber startet nach dem Ewigkeitssonntag Von Klaus Plath | 16.11.2022, 06:30 Uhr

Bald heißt es in Uetersen wieder: „Advent in der Fußgängerzone“. Die ersten Buden sind bereits da. Am Montag (21. November) werden alle geöffnet haben.