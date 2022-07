Am Tornescher Weg setzte die Feuerwehr Uetersen in einem Wohngebiet Tauchpumpen ein. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehreinsätze nach Gewitter Uetersen und Tornesch: Überflutete Straßen – vollgelaufene Keller Von Klaus Plath | 21.07.2022, 19:45 Uhr

Ein Gewitterregen hatte es am Donnerstagabend in sich. In kürzester Zeit überfluteten Straßen und liefen Keller voll. Die Feuerwehren aus Uetersen und Tornesch hatten eine Menge zu tun.