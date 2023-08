Verkehrsführung wird angepasst Baustelle Tornescher Weg in Uetersen: Viele ignorieren Umleitung und gefährden Schulkinder Von Klaus Plath | 26.08.2023, 11:00 Uhr Am Tornescher Weg in Uetersen wird gebaut. Bislang sollten Autofahrer über die Alsenstraße, den Esinger Steinweg und dann weiter über den Ossenpadd in Richtung Tornesch geführt werden. Doch viele entschieden sich für die Birkenallee als Abkürzung. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Chaos bei der Baustelle am Tornescher Weg in Uetersen. Viele Verkehrsteilnehmer halten sich nicht an die offizielle Umleitungsempfehlung, sondern suchen sich eigene Wege. Auch die Grundschule an der Birkenallee ist davon betroffen. Das Ordnungsamt schlägt daher jetzt Alarm und ändert die Umleitung.