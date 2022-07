Lisa Brinke vom TSV Uetersen turnt für den SV Großhansdorf in der Regionalliga Nord der Frauen. Beim ersten Wettkampftag kam die Mannschaft auf Platz vier. FOTO: Silke Mohr-Glißmann up-down up-down Regionalliga Nord im Turnen Uetersen: Lisa Brinke erreicht in Buchholz Platz vier im Team Von Klaus Plath | 08.07.2022, 13:00 Uhr

Die Uetersenerin geht in der Regionalliga Nord der Frauen für den SV Großhansdorf an den Start. Am ersten Wettkampftag belegten Lisa und Team in der Nordheide den vierten Platz.