Umweltfrevel am Freitagmorgen Uetersener Polizei geschockt: Geschützter Walnussbaum mit der Axt gefällt – aber es gibt zwei Tatverdächtige Von Klaus Plath | 08.09.2023, 04:46 Uhr Die Feuerwehr zersägt den gefällten Baum und trägt die Teile von der Fahrbahn. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Polizei- und Feuerwehreinsatz am frühen Freitagmorgen in Uetersen. Ein Unbekannter hatte mit einer Axt einen Straßenbaum gefällt. Einfach so, ohne erkennbaren Grund. Der Baum, der nun auf der Straße lag, war streng geschützt. Per Kreisverordnung.